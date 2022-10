Guadalupe Acosta Naranjo, miembro fundador del PRD, aseguró que a él sí le consta lo dicho por Elena Chávez en El Rey del Cash por lo que lanzó un reto al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para realizar una prueba en el detector de mentiras.

En El Rey del Cash, la entrevista de Guadalupe Acosta Naranjo, quien ahora forma parte del frente Unidos por México, es el testimonio del ex dirigente del PRD sobre las campañas de AMLO.

En entrevista para Así las cosas, reconoció que lo pensó 2 veces antes de aceptar hacer la entrevista con Chávez porque, asegura, el presidente es muy rencoroso.

El Rey del Cash: Elena Chávez asegura que AMLO no sabe usar un celular y que Beatriz Gutiérrez lo regañaba

“Lo que yo digo en el libro básicamente es: Lo que dice Elena Chávez, a mí me consta que es cierto, que es efectivamente cierto que el presidente y su equipo pedía efectivo”

Guadalupe Acosta Naranjo, ex dirigente del PRD, aseguró que sí le consta que lo dicho en el Rey del Cash por Elena Chávez es cierto.

Recordó que, cuando AMLO fue candidato del PRD a la presidencia de México, el actual presidente pidió dinero para sostener a su movimiento.

“Por lo tanto, yo quiero decir que lo que dice Elena es cierto y que me consta que se pedían recursos…Lo que yo digo y relato en mi entrevista es básicamente es que lo que dice el libro de Elena Chávez es cierto, me consta, lo vi de cerca”

Esto luego de que la misma autora de El Rey del Cash dijera que no le constaba la entrega del dinero porque nunca entró en las reuniones donde se hacían, pero sí que vio a varias personalidades llegar con maletas llenas de efectivo.

Guadalupe Acosta Naranjo dijo que él sí entro a algunas de estas reuniones, por lo que le consta que muchos entregaban dinero por voluntad propia y otros más lo hacían a la fuerza.

Esto fue el caso de la retención de salarios de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, cuando Delfina Gómez fue presidenta municipal.

“¿Y ella quién es?”: AMLO no conoce a Kenia López Rabadán pese a sus ‘contra mañaneras’

Asimismo, dijo que el modus operandi de AMLO en la recaudación de efectivo no solo existió, sino que continúa operando y ha crecido en la medida de que ganan gobiernos.

Cabe recordar que Morena actualmente gobierna 22 estados de la República, luego de las elecciones 2022.

Por otra parte, Guadalupe Acosta Naranjo aseguró que está dispuesto a ir al detector de mentiras y retó a AMLO y al dirigente de Morena, Mario Delgado a ir también, luego de asegurar que lo dicho en El Rey del Cash es falso.

Acosta Naranjo dice estar dispuesto a someterse al polígrafo porque él sabe que es cierto todo lo que dijo, al haber estado presente en algunas de esas reuniones en las que Elena Chávez no.

En su calidad de presidente y de secretario general del PRD, “sé lo que estoy diciendo” porque fue parte de las reuniones, aunque, asegura, no le dio dinero de manera ilegal al entonces candidato.

“No me inculpo. Hay una cosa que ahora se tomó mucho en atención que fue el cheque de los 300 millones, que en verdad fueron 320 millones de pesos. Pero ese cheque que yo le di era prerrogativa electoral para un candidato presidencial. Además no dárselo, no darle el dinero al candidato, eso hubiera sido lo irregular”

Guadalupe Acosta Naranjo