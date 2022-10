El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió a guacamaya hackers y a la autora del libro “El Rey del Cash”, aseguró: “pueden sacar lo que quieran, tengo un escudo protector”.

Durante la conferencia mañanera de hoy 3 de octubre, AMLO habló sobre los recientes temas que han causado gran polémica en torno a él y su administración, el hackeo a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y el libro El Rey del Cash , donde lo señalan como “saqueador”.

AMLO aseguró que tanto guacamaya hackers como el libro “El Rey del Cash”, pueden decir lo que quieran de él, ya que “el que nada debe nada teme”; además dijo que tiene un escudo protector.

Su declaración se da a días de que el grupo de activistas Guacamaya hackers , hackeo a la Sedena y robó más de 36 millones de documentos, fotos y videos.

Situación a la que se sumó la publicación del libro El Rey del Cash, escrito por Elena Chávez, en el que asegura que darán a conocer los secretos del presidente y el saqueo que ha realizado.

AMLO respondió a los señalamientos realizados por Guacamaya hackers y la autora del libro El Rey del Cash, afirmó que pueden sacar cualquier cosa de él , ya que tiene un escudo protector.

Según las palabras del presidente, su escudo protector, quien también es su “ángel de la guarda”, son el pueblo de México y su autoridad moral.

Por lo que no importa lo que Guacamaya hackers y el Rey del Cash digan de él.

“Pueden sacar lo que quieran, que el Cash, el Rey del cash, cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales sentimentales no, eso no me corresponde, pero cuestionamientos y ataques, hasta insultos.

Tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad moral”

AMLO