Elena Chávez, autora de El Rey del Cash, compartió el momento en el que Beatriz Gutiérrez Müller regañó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no saber usar el celular y usar el suyo.

La periodista recordó que uno de los mitos alrededor del presidente es sobre si sabe o no usar un celular, a lo que tajantemente respondió que no .

Asimismo, compartió el momento en el que entendió hasta qué punto AMLO no era capaz de llevar a cabo algunas actividades, como realizar una llamada, por culpa de “toda la bola de súbditos” que le hacían todo.

Elena Chávez: Beatriz Gutiérrez regañó a AMLO: “ni el celular sabes usar”

Elena Chávez compartió, desde el capítulo 16 de El Rey del Cash, cómo Beatriz Gutiérrez regañó a AMLO por no saber usar un celular.

Según el libro, AMLO no aprendió a usar un celular, al menos hasta el momento en el que ella compartió techo con César Yáñez, quien fue coordinador de campaña del presidente.

Asimismo, aclaró que ni siquiera tenía un número personal, al punto que la misma esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez, tenía que llamar a su vocero para poder hablar con su esposo.

Por ello, relató que en una ocasión, fue testigo del reclamo que le hizo Gutiérrez a AMLO por usar su teléfono cuando sabe que no le gusta y le reclamó que ni siquiera sabía cómo usarlo.

Elena Chávez dijo que todo lo escuchó en una llamada cuando iba a misa, en un día extraño en el que César Yáñez apagó su teléfono celular.

Así fue como Elena Chávez fue testigo del regaño de Beatriz Gutiérrez a AMLO por no saber usar el celular

Elena Chávez compartió que César Chávez hacía todo con el celular casi pegado al oído por el horario de trabajo que tenía.

La ex pareja de la escritora recibía muchas llamadas de su “santo jefe” como llamaba a AMLO, quien le dictaba mensajes para las redes sociales.

Estos mensajes muchas veces pasaron por ella para revisar que no tuvieran faltas de ortografía.

Sin embargo, no era el mandatario quien hacía las llamadas, pues, por más que pareciera increíble, “el tabasqueño no sabía y creo que aún no sabe usar el celular. Estaba acostumbrado a que todo le hicieran”.

Un domingo, en el que Yáñez apagó el celular y concilió el sueño, ella decidió acudir a misa y visitar el lugar donde descansan las cenizas de sus padres.

Sin embargo, antes de entrar a misa recibió una llamada del Beatriz Gutierrez, cosa que se le hizo extraña pues no eran amigas.

“Me extrañó mucho que la esposa del candidato presidencial me estuviera marcando a las nueve de la mañana. No eras cercanas y mucho menos amigas” Elena Chávez

Resultó que la llamada no era de Gutiérrez Müller sino de AMLO, quien, al no poder localizar a César Yáñez, decidió tomar el teléfono de Beatriz para intentar localizarlo a través de su entonces esposa.

Al ver que tenía su teléfono, Beatriz Gutiérrez comenzó a reclamarle y regañarlo por tomar su teléfono personal.

“De pronto escucho la voz de Beatriz reclamándole al hoy presidente por haber tomado su teléfono: ¿A quién le estás marcando? Ya te he dicho que no me gusta que uses mi teléfono, ni siquiera sabes usarlo” Elena Chávez

Chávez aseguró que se sorprendió y pensó que la culpa no era del presidente porque no saber usar el celular, pues “todo le hacían”.

Luego de misa, regresó a casa y le contó a César Yáñez la cómica situación, quien enseguida le regresó la llamada a su “santo jefe” y comenzó a tomar nota de un mensaje que quería subir a redes sociales.