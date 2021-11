Delfina Gómez niega haber cobrado “diezmos” a empleados de Texcoco; “Jamás haría una cosa así”, dice

Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), rechazó haber cobrado “diezmos” para su campaña del 2015.

En comparecencia en la Cámara de Senadores, Delfina Gómez negó haber retenido los salarios de 550 empleados de Texcoco.

Presuntamente, los “diezmos” que se aplicaron a los empleados del gobierno de Texcoco se usaron para la campaña a diputada federal de Delfina Gómez en el año 2015.

Con la voz entrecortada, Delfina Gómez aseguró que jamás haría una cosa así, puesto que su familia le inculcó “pulcritud” en un trabajo.

Tras las acusaciones en su contra difundidas a principios de septiembre, Delfina Gómez agradeció los mensajes de apoyo y a las personas que confiaron en ella.

“Agradezco la pregunta, porque quiero agradecer a todos los que me mandaron mensajito y me dieron su confianza. A todos los que me conocen, saben que yo jamás haría una cosa así, y que tengo esa calidad moral para estar aquí. De otra manera no estaría aquí porque mis padres, mi familia y mis amigos me enseñaron la pulcritud en un trabajo y en el desempeño en una función”

Delfina Gómez. Titular de la SEP