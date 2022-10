El Partido Acción Nacional (PAN), pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no hacer quinielas con ‘corcholatas’ de oposición; si no que mejor aclare lo acusado en El Rey del Cash.

El PAN respondió luego de que AMLO presentó la lista de los 42 posibles candidatos presidenciales de la oposición para las elecciones 2024.

El partido opositor pidió al presidente de México aclarar lo dicho en el libro de Elena Chávez, El Rey del Cash , en donde lo acusan de hacer “un saqueo” junto a funcionarios federales para costear sus campañas.

Asimismo, uno de los posibles candidatos opositores a la presidencia según AMLO, el senador del Grupo Plural Gustavo Madero, pidió al presidente que mejor atienda los problemas que atraviesa México.

Esto luego de que el presidente presentó durante la conferencia mañanera de hoy 13 de octubre a los p ersonajes que él considera como posibles aspirantes a la presidencia de México, en una lista que incluyó a Carlos Loret de Mola.

PAN pide a AMLO dejar de “destapar” candidatos de oposición

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió a AMLO dejar de “destapar” a los supuestos candidatos de oposición rumbo a las elecciones 2024.

En lugar de ello, dijo que “mejor” debería aclarar la red de corrupción, engaños y mentiras revelados en El Rey del Cash.

Libro en donde se le acusa de costear sus gastos de campaña, manutención y más actividades a través de “moches” y desfalcos al erario público.

Además, el dirigente nacional del PAN también señaló lo revelado por el hackeo a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), realizado por Guacamaya hackers.

En donde se ha señalado que AMLO mintió con respecto a su salud, se habla de la liberación de Ovidio Guzmán y “el Culiacanazo”, además de un supuesto espionaje de la Sedena a periodistas.

Cabe destacar que tanto lo señalado en el Rey del Cash, como las acusaciones derivadas del hackeo a Sedena, han sido desmentidas por el presidente de México.

Presidente @lopezobrador_, en lugar de destapar candidatos de oposición, ¿por qué no mejor aclara la red de corrupción, engaños y mentiras revelados en #GuacamayaLeaks y en el libro #ReydelCash?



México merece saber la verdad, deben realizarse las investigaciones correspondientes — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 13, 2022

Gustavo Madero aclara, él no busca la presidencia de México en 2024

Por su parte, el senador del Grupo Plural, ex integrante de la bancada del PAN, Gustavo Madero, aclaró los señalamientos de AMLO que lo incluyen como aspirante a la candidatura presidencial en 2024.

En entrevista para Yadira Rodríguez, el senador dijo que el presidente pretende distraer la atención de la agenda pública “destapando corcholatas que no le corresponden”.

Además, el ex intengrante del PAN acuso al ejecutivo de ser un provocador , y le pidió que mejor atienda los problemas que atraviesa México y las y los mexicanos, en lugar de hacer “quinielas y listas” que solamente buscan distraer el discurso y la atención de la opinión pública.

En cuanto a su supuesta aspiración a la presidencia de México, el ex líder nacional del PAN aseguró que no tiene dicho próposito, y que está trabajando en un proyecto que no basa en una persona o candidatura.

Si no en una organización plural, y garantizó que apoyará a quien resulte como el aspirante o candidato.

Estoy muy interesado

en la presidencia de la República del 2024 ñ

sea encabezada por aquella persona

que aglutine y encarne el proyecto opositor

y que surja de un proceso abierto a la ciudadanía



Yo no aspiro a ser candidato

pero si apoyar en la búsqueda de la mejor candidatura https://t.co/r7eeL27F5S — Gustavo Madero 🇺🇦 (@GustavoMadero) October 13, 2022

¿Quiénes estaban en la ‘quiniela’ de oposición de AMLO?

Son 42 los nombres mencionados en la lista de los personajes que aspiran a la presidencia, conforme al presidente, entre los señalados se encuentran: