Es momento de que hablen muchos, comenzando por quienes dejaron el movimiento y ya no militan en la 4T; porque quienes callen, en silencio cómplice confirman el testimonio del libro que hoy día está en boca de todos.

El movimiento que enarboló una supuesta “Honestidad Valiente”, y ahora nos damos cuenta de que solo era un ridículo eslogan de campaña, frente relato con el que Elena Chávez, autora del libro “El rey del cash”, deja al descubierto, no solo forma de vida y de cómo financiaba sus campañas Andrés Manuel López Obrador, sino a quienes lo ayudaron a lograrlo.

Hechos, testimonios y acciones ¡ya!

Qué piensan hacer para apoyar la denuncia, cualquiera que haya estado involucrado tiene que responder y confirmar cuál fue su participación en este inmoral financiamiento, particularmente los que apoyaron, recolectaron el cash o lo descontaron arbitrariamente.

Muchos lo saben, si hay tanta calidad moral en la 4T, como cada día asegura AMLO, por qué no hablan. No es una sorpresa la descalificación que muchos se apresuran a hacer, sabemos que la fe es ciega.

Ya vieron los vídeos, ya escucharon los audios, ya han constatado las licitaciones a modo y los fraudes gigantescos, empresas fantasma pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el dicho y no, no podíamos esperar otra cosa más que la descalificación.

La ambición del poder

Son políticos y empresarios, una vorágine de ambiciosos del poder político y económico dispuestos a hacer lo necesario para lograr posiciones, contratos y riqueza lambisconeando la “causa” disfrazada de izquierda y con un evangelizador conservador al frente.

El libro es mucho más que el relato de la esposa de uno de los hombres que durante años fue de los más cercanos a Andrés.

Su testimonio toca a importantes empresarios y políticos que tendrán mucho que decir y qué aclarar, y esperamos que lo hagan.

¿Algo que aclarar?

José María Riobóo, diseñador del AIFA y cuya esposa, Jazmín Esquivel fue impuesta como Ministra de la SCJN; David Daniel, cuya hija Elvira Daniel ocupo la dirección de CENAGAS, un importante cargo en el sector energético de la mano del director de Pemex, Octavio Romero.

El compadre de Andrés, Miguel Rincón Arredondo; Rogelio Jiménez Pons, quien inició en Fonatur como responsable del Tren Maya y ahora es subsecretario en Comunicaciones y Transportes.

Los políticos

Los famosos “chuchos” encabezados por Jesús Ortega, exdirigente del PRD y Jesús Zambrano, el dirigente actual; Miguel Mancera, senador del PRD y quien recibía el cash, Alejandro Esquer, actual secretario particular del presidente que tiene a su hija con un importante cargo en Pemex.

El senador Gabriel García Hernández, operador de contingentes clientelares de la política de bienestar, encargado de repartir el cash durante la primera mitad del sexenio; el exconsejero Jurídico de presidencia Julio Scherer, creador de la Fundación “Honestidad Valiente”; el Canciller Marcelo Ebrard y el dirigente de Morena Mario Delgado. Octavio Romero; la secretaria de Bienestar, Adriana Montiel; el vocero del presidente Jesús Ramírez Cuevas, receptor de cash para financiar al periódico Regeneración.

Los aliados

El dirigente del PT, Alberto Anaya; Dante Delgado, el dirigente y dueño de MC. Alejandro Encinas, Joel Ortega y la No primera dama, la señora Beatriz Gutiérrez Müller.

Federico Arreola, es el primero en responder, lo niega y se sabe que fue una de las personas más cercanas a Andrés.

Lo bueno, es que ya hay voces de personajes, verdaderos luchadores sociales que se atreven a dar testimonio que prueban lo que se expone en el libro. Como Raúl Flores, quien en un tweet claro y fuerte señala: Piden pruebas, encontré el reconocimiento por las aportaciones que hacíamos los gobernantes del PRD un “recuerdo” y una moneda de plata -que creo regalé a alguien-, me encargó mantener a 3 entenados en ese entonces y pagar las 1ras ediciones de “Regeneración”. Tengo más “recuerdos”.

Ese es el camino a seguir, denunciar y exponer porque esta farsa se honestidad no solo engaña sino ha resultado un fracaso en resultados.

Por la “Honestidad Valiente”, hablen, El pueblo de México lo merece.