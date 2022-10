La escritora de El Rey del Cash, Elena Chávez, dijo que no escribió el libro por despecho contra su exesposo, César Yáñez, sino que es un trabajo realizado desde el periodismo.

A un día de que se publicó El Rey del Cash, las anécdotas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su grupo cercano, han acaparado la atención y polémica en México.

Esto dado que el libro relata los testimonios de Elena Chávez y otros personajes que pasaron por la vida de AMLO, en lo que parece ser una pirámide de recolección de dinero para las campañas del presidente y otras acciones que se realizaron a través de los años.

Sin embargo, una de las formas para excusar lo que Elena Chávez relata en El Rey del Cash es el asegurar que la periodista habla desde el despecho por la relación que sostuvo con César Yáñez, quien fue mano derecha de AMLO y actual subsecretario de Desarrollo Social.

Ante el señalamiento la autora de El Rey del Cash responde, y asegura que el libro es un trabajo que se basa en la investigación y el periodismo.

Tras el señalamiento de César Yáñez, en donde acusa que lo dicho por su exesposa es tan sólo una revancha por tener una nueva pareja sentimental y por su nuevo cargo, Elena Chávez responde.

En entrevista con Denise Dreser, la autora de El Rey del Cash aseguró que el libro no fue escrito por despecho tal como lo han señalado, tanto Yáñez como AMLO, quien dijo que “en esas cuestiones no se mete”.

La autora aseguró que si bien el texto es un relato de lo que ella vivió y presenció al lado de César Yáñez durante su tiempo como vocero de AMLO, también lo respalda una investigación.

“Cuando yo empecé a hacer este libro, porque también lo hice con investigación porque no lo hice ni por despecho como están tratando de decir eh, es un libro desde el periodismo porque yo soy periodista y tuve que hacer una investigación”

Elena Chávez también aseguró que El Rey del Cash no fue escrito con, ni por, coraje en contra de su expareja, pues dijo que la relación que tuvieron está saldada y ya tiene 7 años separada de él.

Esto tras los señalamientos que apuntan a la mujer celosa por la nueva relación amorosa con su nueva pareja, a quien también menciona en El Rey del Cash.

En ese sentido, la periodista dijo que se encuentra tranquila y no tiene ningún problema con César Yáñez; además explicó que el libro no está dirigido para él como lo han hecho creer.

Si no que se le menciona porque lo relatado fue recolectado de la comunicación que ambos sostenían como pareja durante la época señalada.

“Te puedo decir que yo no siento que el libro lo haya escrito con coraje contra César eh, la relación que tuve con el subsecretario ahora esta saldada.

Han pasado 7 años desde que me separe de él y yo estoy tranquila, yo no tengo ningún problema con César, el libro no esta escrito ni esta dirigido para él, sin embargo sí hablo de él porque era una comunicación entre él y yo”

Elena Chávez