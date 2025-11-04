Luego de concluir su periodo como dirigente nacional del PAN, Marko Cortés adquirió de contado un lujoso departamento que estaría en Europa, por el cual está en medio de la polémica.

Así lo informó el propio panista en su declaración patrimonial, en la que se detalla que desembolsó 565 mil euros, cerca de 12 millones de pesos, para comprar el ostentoso departamento.

Declaración patrimonial de Marko Cortés (Contraloría Interna del Senado de la República)

Marko Cortés pagó de contado un lujoso departamento en Europa

A unos cuantos meses de concluir su segundo periodo como dirigente nacional del PAN, Marko Cortés presentó, en mayo de 2025, la actualización de su declaración patrimonial ante el Senado.

En ella, el actual legislador federal blanquiazul incluyó los nuevos bienes de los que se hizo de forma reciente, entre los que destacó un lujoso departamento que estaría en Europa.

Así se podría establecer debido a que en su declaración patrimonial que presentó ante la Contraloría Interna del Senado, Marko Cortés expuso que pagó 565 mil euros para comprarlo.

Sin que se especifique en dónde está ubicado, en el informe del senador se resalta que el ostentoso departamento tiene estas características:

102 metros cuadrados de extensión

Construido en un terreno de 55 metros cuadrados

Fue comprado de contado el 2 de enero de 2025

Cabe destacar que en la declaración patrimonial, el panista estableció que pagó en euros la propiedad, por lo que se intuye que se ubica en Europa, pero no se conocen los detalles al respecto.

Marko Cortés, ex presidente del PAN (Graciela López Herrera)

Marko Cortés tiene un patrimonio de más de 31 millones de pesos

Si bien el lujoso departamento que Marko Cortés habría comprado en Europa se trata de su propiedad más costosa, el senador del PAN tiene muchos más bienes inmuebles a su nombre.

En torno a ello, en su declaración patrimonial el ex dirigente nacional blanquiazul estableció que su patrimonio en departamentos, terrenos, casas y “otros”, asciende a los 31.2 millones de pesos.

Lo anterior debido a que declaró ante la Contraloría Interna del Senado de la República que es dueño de los siguientes bienes inmuebles:

4 terrenos que en conjunto valen 5 millones 961 mil 661 pesos

4 departamentos con un valor conjunto total de 14 millones 741 mil 600 pesos

2 casas que en conjunto tienen un costo de 9 millones 423 mil 817 pesos

“Otras” propiedades que suman un millón 89 mil 404 pesos

Se debe resaltar que fue durante y luego de ser dirigencia nacional del PAN, que MarKo Cortés extendió su patrimonio a más del doble, pese a que en ese cargo ganaba 110 mil pesos al mes.

Hasta el cierre de esta publicación, Marko Cortés no ha emitido ningún pronunciamiento relacionado con la polémica que se generó alrededor del lujoso departamento que habría comprado en Europa.