Marko Cortés aseguró que Adán Augusto López y Ricardo Monreal son “corruptos hasta el tuétano”, esto al ser cuestionado sobre el conflicto interno en Morena.

Los legisladores de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, tuvieron una discusión debido a la aprobación de la Ley de Egresos de la Federación 2025.

El primera instancia Adán Augusto López acusó en tribuna una reducción al presupuesto de la Cámara de Senadores, lo que rápidamente fue desmentido por Ricardo Monreal.

Ricardo Monreal y Adán Augusto. (Graciela López Herrera)

Marko Cortés llama corruptos a Adán Augusto López y Ricardo Monreal

Marko Cortés, senador del Partido Acción Nacional (PAN), habló sobre el conflicto interno que ha surgido entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal iniciado por la aprobación de la Ley de Egresos de la Federación 2025 y que desató otros temas.

El senador Marko Cortés aseguró que tanto Adán Augusto López como Ricardo Monreal son “corruptos hasta el tuétano” y dijo que este conflicto pone en evidencia toda la corrupción que hay dentro de Morena.

“Cuando el perro es bravo hasta a los de casa muerde. Esto está evidenciando claramente, la corrupción de Morena. Entre ellos mismos se están peleando por quién asigna los contratos”, declaró Marko Cortés.

Durante la rápida entrevista, Marko Cortés adelantó que los legisladores del PAN solicitarán que se haga una investigación puntual y exhaustiva para esclarecer las declaraciones que han hecho Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

En caso de comprobarse la culpabilidad de Ricardo Monreal por desvío de recursos públicos, pedirán que se apliquen las sanciones correspondientes.

“El propio Adán Augusto debe aportar los elementos que sostengan su señalamiento y Ricardo Monreal tiene que defenderse”, dijo.

Marko Cortés, senador del PAN (Graciela López Herrera)

Marko Cortés imagina la solución que dará Claudia Sheinbaum al conflicto entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal

El senador Marko Cortés comentó que imagina que la presidenta Claudia Sheinbaum buscará que el conflicto entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal se solucione en privado.

“Ya estoy viendo a la presidenta de la República llamándoles a sus hijos peleados a que no hagan espectáculo público y a que su cochinero lo laven en casa”, dijo irónicamente el senador.

Marko Cortés reafirmó que este conflicto demuestra la corrupción en Morena, por lo que se solicitará la aclaración del tema. “No es gente de fiar y por ello he dicho, esto nos demuestra cómo son: corruptos hasta el tuétano”, enfatizó Marko Cortés.