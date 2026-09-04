Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, señalado como el posible sucesor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), obtuvo una suspensión que impide su extradición a Estados Unidos.

La medida fue tomada a pesar de que el detenido es requerido por una corte de Distrito en Columbia para enfrentar cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

FGR obtiene prisión preventiva contra “El Jardinero” (FGR/ X)

Juez otorga medida que frena la extradición de El Jardinero a Estados Unidos

Desde junio, ‘El Jardinero’ promovió un recurso contra su extradición a Estados Unidos ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (CDMX).

En su reclamo, el detenido afirmaba que la audiencia del 1 de mayo para decidir su extradición se realizó en “estado de indefensión, con incomunicación y sin la presencia de su abogado de confianza”.

Sobre ese argumento, el juez Alberto Ávila Muñoz concedió una medida cautelar que impide su traslado a Estados Unidos, hasta que se resuelva de manera definitiva el juicio de amparo.

Estados Unidos ofrece recompensa millonaria por Audias Flores, “El Jardinero” (Redes sociales)

En un principio, el juzgado rechazó el amparo al considerar que su presunta extradición no representaba un daño irreversible para el acusado, algo que impugnó ‘El Jardinero’.

En consecuencia, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó revertir esa decisión y admitir la demanda de garantías a trámite, con lo que se frena su extradición a Estados Unidos.

Estados Unidos podría condenar a cadena perpetua a El Jardinero

El Jardinero, excomandante regional del CJNG, enfrenta una acusación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por los delitos de:

Narcotráfico

Posesión de armas de fuego

Lavado de dinero

La pena prevista para esos delitos en Estados Unidos va de un mínimo de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.