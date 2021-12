El 19 de junio de 2020, el presidente AMLO reveló que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia mañanera de aquel viernes, AMLO dijo por primera vez que él había sido el responsable de la liberación de Ovidio Guzmán.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente” AMLO en la conferencia mañanera del 19 de junio de 2020

AMLO liberó a Ovidio Guzmán para no poner en riesgo a la población en Culiacán

La decisión de liberar a Ovidio Guzmán, dijo AMLO, fue para no poner en riesgo a la población de Culiacán, Sinaloa, donde se llevó a cabo el operativo para detenerlo.

“Se decidió (la liberación de Ovidio Guzmán) para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, si no suspendíamos el operativo”, dijo AMLO.

El presidente también reveló que a los pocos días de la liberación de Ovidio Guzmán, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le habló para ofrecerle su apoyo.

“Habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump para ofrecer apoyo” AMLO

“El Culiacanazo”: El día que Ovidio Guzmán quedó en libertad

La revelación de AMLO se dio ocho meses después del “Culiacanazo”, como se llamó al operativo fallido encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa.

El 17 de octubre de 2019, elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena realizaron un operativo para detener a Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.

El hijo de “el Chapo” Guzmán tenía una orden de extradición a Estados Unidos, razón del operativo contra Ovidio Guzmán.

Cuando las fuerzas armadas capturaron al hijo de “el Chapo”, el Cártel de Sinaloa respondió con una serie de bloqueos y balaceras en la capital sinaloense.

Pide dejar de lado juicios pasionales (Cuartoscuro)

Además amenazaron a familiares de militares y funcionarios, a la vez que provocaron la liberación de 51 reos del penal de Aguaruto.

Ante las acciones del crimen organizado, Ovidio Guzmán fue liberado por las autoridades federales.

Al principio, Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, se responsabilizan del operativo y de la liberación de Ovidio Guzmán.

Al día siguiente del operativo, AMLO respaldó la decisión de la liberación de Ovidio Guzmán, ocho meses después aseguró que él había tomado la decisión.

Ovidio Guzmán López, protagonista de los hechos violentos de este 17 de octubre en Culiacán (Cuartoscuro)

EU ofrece 5 millones de pesos por Ovidio Guzmán y sus hermanos

El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer el miércoles 15 de diciembre una recompensa de 5 millones de dólares a quien ofrezca información para la capturar a Ovidio Guzmán y tres de sus hermanos.

Los hermanos son:

Iván Archivaldo Guzmán Salazar

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

Joaquín Guzmán López

Los cuatro hermanos Guzmán son señalados por el gobierno de Estados Unidos de ser miembros de alto nivel dentro del Cártel de Sinaloa.

El gobierno de Estados Unidos llamó a la ciudadanía a brindar datos sobre los hijos de Joaquín “el Chapo Guzmán” a través del número 16195406912 por medio de plataformas de WhatsApp, Telegram o Signal.