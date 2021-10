AMLO dice en la mañanera que no ha intervenido para liberar a nadie; le recuerdan a Ovidio Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que durante su gobierno no hay casos de impunidad, ni ha intervenido para liberar a ningún delincuente.

Sin embargo, usuarios de redes sociales le recordaron que hace dos años el gobierno de AMLO dejó ir a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el llamado “Culiacanazo”.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el presidente fue cuestionado por una reportera sobre sí él tuvo interferencia en que Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, siguiera su proceso en libertad.

Padrés fue detenido en noviembre de 2016 por lavado de dinero y defraudación fiscal, sin embargo, en febrero de 2019 siguió su proceso en libertad tras haber pagado 40 millones de pesos.

“Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie”.

AMLO