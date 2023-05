#Mexico 🇲🇽: A new video posted by "Cartel de Jalisco Nueva Generación" (#CJNG) in #Querétaro.



Gunmen seem to be armed with a Barrett M82A1 anti-materiel rifle, FN M249S, Ohio Ordnance Works M2-SLR, Milkor MGL Mk. 1 grenade launcher and AK rifles.pic.twitter.com/Lo5CpX9YHi