Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dio a conocer la llegada a Chetumal, Quintana Roo, de una flotilla de camiones Taruk, el modelo de autobús eléctrico cien por ciento mexicano.

Los autobuses cien por ciento hechos en México cuentan con 70 por ciento de contenido nacional certificado.

Los autobuses de marca Dina serán parte de la flota de transporte de pasajeros de Chetumal, Quintana Roo, los cuales salieron desde su planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo.

Marcelo Ebrard celebró este día 2 de junio como uno de los días más relevantes para la electromovilidad en México.

Taruk, el autobús eléctrico 100% mexicano, ya circula en Chetumal

Los camiones de pasajeros se llaman Taruk y se fabricaron en la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, mientras su tren motriz se fabrica en Iztapalapa, CDMX.

El Taruk es el primer autobús cien por ciento diseñado y fabricado en México, resultado de la colaboración de Megaflux, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Taruk significa en lengua yaqui “correcaminos” y dos horas de carga le dan una autonomía de 350 kilómetros.

Primer autobús eléctrico 100% mexicano promete movilidad limpia y moderna

Cada uno de los autobuses que llegan a Chetumal van a transportar hasta 60 pasajeros de forma silenciosa y limpia, pues es cero emisiones.

“Taruk es la prueba de que México construye un futuro más limpio, moderno y profundamente nuestro. Taruk ya está en marcha y con él avanza todo un país”, señala el video del anuncio compartido por Marcelo Ebrard.