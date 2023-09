El Gobierno de México externó su preocupación luego de que un juez de Texas declaró ilegal el programa de Acción Diferida para Personas Llegadas en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

A través de un comunicado, el Gobierno de México señaló que dicha decisión, tomada por el juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, afecta a más de 580 mil personas, denominadas dreamers.

Ello luego de que el juez dictaminó el pasado miércoles 13 de septiembre que la regulación para preservar el programa DACA, propuesta por el gobierno de Joe Biden, es ilegal y viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

Con esto, se bloquea al Gobierno de Estados Unidos la aprobación de nuevas solicitudes para el programa, señaló CNN.

¿Qué es DACA, el programa para dreamers en Estados Unidos?

El programa DACA, creado en 2012 por el Gobierno de Barack Obama, es una política que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

Con dicho programa se busca que este grupo, conocido como “dreamers”, tengan un alivio temporal y puedan vivir y trabajar en el país.

Si bien el programa fue creado en 2012, en 2022 el Gobierno de Joe Biden publicó una norma para “preservar y fortalecer” DACA, manteniendo en gran medida los criterios del programa.

No obstante, gobernadores de 9 entidades de Estados Unidos pidieron bloquear la norma y llevaron el tema ante el Poder Judicial estadounidense.

Con la resolución del miércoles 13 de septiembre, en donde se declara ilegal el programa para dreamers, se indica que y a no se podrán aceptar nuevas solicitudes de migrantes, no obstante, no se afecta a quines ya están inscritos.

Asimismo, el juez señaló que su decisión no significa que el Departamento de Seguridad Nacional o de Justicia tomen medidas de “inmigración, deportación o acción penal contra cualquier beneficiario de DACA, solicitante, o cualquier otro individuo”.

Igualmente, añadió que dicho programa ha estado en litigios durante casi una década y que el Poder Judicial ha expresado la ilegalidad de éste; no obstante, dijo tener simpatía por las situaciones dificiles de sus solicitantes, pero señaló que “la solución a estas deficiencias corresponde al poder legislativo, no al ejecutivo ni al judicial”.

Gobierno de México se pronuncia por resolución contra DACA

Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en representación del Gobierno de México, expresó su preocupación, pues aseguró que la medida impacta a más de 580 mil personas, en su mayoría mexicanas.

También adelantó que se dará seguimiento puntual al procedimiento judicial que implica la situación y se informará al respecto a la comunidad de dreamers y a sus familias.

Finalmente, compartió que por la resolución contra DACA se reforzarán las acciones de asistencia y protección consular a la población beneficiaria del programa.

Se indicó que a través de la red consular se dará asistencia legal, diagnósticos migratorios y posibles apoyos económicos a partir de las necesidades en cada caso.

“Se invita a que aquellas personas pueden acercarse al consulado de México más cercano o comunicarse al Centro de Información y Asistencia Consular (CIAM) al teléfono (520) 623-7874 para obtener información oficial y confiable”, manifestó el Gobierno de México.