Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya no aparece bajo custodia en los registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), mientras medios señalan que podría estar negociando con autoridades estadounidenses para convertirse en informante.

De acuerdo con el registro público del BOP, identificado con el número 62685512, Mérida Sánchez dejó de aparecer bajo custodia de la agencia desde el pasado 11 de agosto de 2026.

Hasta este martes 18 de agosto, el sistema no muestra una ubicación específica sobre su paradero.

La actualización del registro no significa necesariamente que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa haya quedado en libertad, ya que podría encontrarse bajo custodia de otra autoridad estadounidense o estar sujeto a algún tipo de supervisión.

¿Dónde está Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez fue detenido por autoridades estadounidenses el pasado 5 de mayo de 2026 en Arizona. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde enfrenta un proceso ante la justicia de Estados Unidos.

Sin embargo, desde el 11 de agosto su ficha en el Buró Federal de Prisiones muestra la leyenda “No está bajo custodia de la BOP” (Not in BOP Custody), sin indicar una nueva ubicación.

El propio sistema señala que una persona que aparece con este estatus podría continuar bajo la custodia de otra entidad del sistema de justicia penal, correccional o de las fuerzas del orden.

También podría encontrarse en libertad condicional o bajo algún tipo de supervisión.

Gerardo Mérida Sánchez desaparece del registro de prisiones de EU (Especial)

Medios señalan que Gerardo Mérida Sánchez podría convertirse en informante

La desaparición de Gerardo Mérida Sánchez del registro de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos ocurre mientras medios de comunicación señalan que el exfuncionario, junto con su defensa, podría estar negociando con autoridades estadounidenses.

Según estas versiones, Mérida Sánchez podría buscar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos que le permita convertirse en informante.

Hasta el momento, esta posibilidad no ha sido confirmada públicamente por las autoridades estadounidenses, por lo que se mantiene como una versión reportada por medios de comunicación.

Yeraldine Bonilla dice desconocer la salida de Gerardo Mérida Sánchez del registro del BOP

Medios locales de Sinaloa cuestionaron a Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de la entidad, sobre la actualización en el registro de Gerardo Mérida Sánchez.

Bonilla aseguró que no tenía conocimiento del cambio en el registro de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y señaló que únicamente conocía la información que había circulado en redes sociales.

“No tengo conocimiento, solamente lo que ustedes han publicado en redes sociales. Es un tema que se está tratando con Estados Unidos” Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa

La gobernadora interina de Sinaloa agregó que no cuenta con más información sobre el paradero de Gerardo Mérida Sánchez y que el caso estaría siendo tratado con autoridades de Estados Unidos.