Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, quedó en prisión preventiva como medida cautelar informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso está relacionado con las investigaciones por el decomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila, registrado en julio de 2025, en el que fue señalada la empresa Ingemar.

En ese momento, Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, era identificado como accionista mayoritario de la compañía.

La FGR informó que durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación contra Guadalupe Hernández Hinojosa y obtuvo de un juez de control la medida cautelar de prisión preventiva.

¿De qué delitos se acusa a Guadalupe Hernández Hinojosa?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, es acusada por su probable participación en los siguientes delitos:

Contrabando

Delincuencia organizada

FGR detiene a Guadalupe Hernández, vinculada al caso de huachicol fiscal de Ruffo (FGR)

La FGR señaló que la detención de Guadalupe “N” forma parte del seguimiento a las investigaciones realizadas para combatir el contrabando de combustible, resarcir el daño y evitar que este delito quede impune.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron la orden de aprehensión que existía en su contra.

La Fiscalía detalló que Guadalupe “N” fue localizada y detenida en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo , Ciudad de México, bajo el señalamiento de que el procedimiento se realizó con pleno respeto a sus derechos humanos.

Posteriormente, fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requería.

FGR identifica una probable red de contrabandistas ferroviarios

La Fiscalía General de la República indicó que este caso forma parte de un trabajo de inteligencia y coordinación institucional que permitió identificar una probable red de contrabandistas ferroviarios.

De acuerdo con la dependencia, los integrantes de esta estructura utilizaban cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes de combustible inferiores a los que realmente transportaban.

En otros casos, presuntamente declaraban que se trataba de productos diferentes con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

Hasta el momento, la FGR informó que nueve personas han sido aprehendidas y ocho ya fueron vinculadas a proceso, entre ellas Ernesto Ruffo Appel.

Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California (Especial)

¿En qué penal está Guadalupe Hernández Hinojosa?

La FGR informó que la imputación contra Guadalupe Hernández Hinojosa fue realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Durante el proceso, la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de Guadalupe “N”.

Posteriormente, la apoderada legal de Ingemar quedó interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, donde permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa su proceso judicial.