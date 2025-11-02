Detienen en CDMX a dos fugitivos buscados por Estados Unidos

Dos fugitivos buscados por el gobierno de Estados Unidos fueron detenidos en la Ciudad de México (CDMX) la mañana de ese 1 de noviembre de 2025.

Según informó el gabinete de seguridad, los dos fugitivos buscados por Estados Unidos fueron identificados como:

Anthony Emilio “N”

Pablo “N”

La detención fue resultado de la cooperación internacional y de trabajos de inteligencia entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el INAMI, en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

Dos fugitivos en Estados Unidos, acusados de varios delitos, fueron detenidos en CDMX

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, se informó que los dos fugitivos de Estados Unidos cuentan con una orden de arresto en Pennsylvania por los delitos de:

Conspiración criminal

Organizaciones corruptas

En un comunicado oficial, se informó que a Anthony Emilio “N” se le relaciona con actividades criminales de:

Delitos de delincuencia organizada

Lavado de dinero

Asimismo, Anthony Emilio “N” tiene 15 acusaciones por delitos graves en Estados Unidos, entre ellos:

Conspiración criminal para obtener ganancias ilegales

Robo y fraude

Por su parte, Pablo “N” es identificado como uno de sus colaboradores en actividades de fraude en la venta de vehículos.

Tras su detención en CDMX, ambos sujetos fueron trasladados a la estación migratoria para realizar su deportación en el marco de los mecanismos de colaboración internacional.

(Gabinete)