En el municipio de Cancún, Quintana Roo, se registró este viernes 20 de noviembre la detención de Francisco Gerardo, alias “Pancho”, señalado como un líder criminal requerido por Estados Unidos.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la detención del hombre señalado por narcotráfico, delincuencia organizada y tráfico de armas se realizó durante un cateo en un domicilio ubicado en Puerto Cancún.

La captura fue efectuada por la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC y la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Detienen en Cancún a “Pancho” (Gobierno de México )

“Pancho” era investigado por las autoridades de Estados Unidos

Según el Departamento de Justicia, se tuvo conocimiento del desmantelamiento de una organización de tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, cuyas operaciones se habrían desarrollado desde 2002.

En la lista de presuntos acusados, el nombre de Francisco Gerardo, alias “Pancho”, figuró como el supuesto líder de la estructura criminal y presunto coordinador logístico de la organización.

Según Estados Unidos, el ahora detenido ingresó a territorio mexicano el 14 de marzo de 2021 usando una identidad falsa para evadir a las autoridades nacionales.

De acuerdo con los antecedentes de investigación, el detenido ingresó al territorio nacional el 14 de marzo de 2021 utilizando una identidad distinta a la suya, con el propósito de evadir a las autoridades. Departamento de Justicia

Asimismo, se informó que “Pancho” cuenta con una carpeta de investigación por delincuencia organizada en materia de acopio y tráfico de armas, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Detienen en Cancún a “Pancho” (Especial)

¿Quién es Francisco Gerardo, alias “Pancho”, presunto líder criminal?

Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, es señalado por Estados Unidos por su presunta participación en una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas.

Las autoridades de ese país también lo han señalado como el presunto líder de un grupo delictivo relacionado con actividades de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas.