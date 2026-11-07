Andrés “N”, alias “El Andy” o “El Yony”, murió durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina. Autoridades lo identificaron como presunto generador de violencia en Manzanillo, Colima.

Elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en Manzanillo cuando localizaron a “El Andy”, el sujeto intentó evadir a las autoridades y comenzó a agredir a los agentes con un arma de fuego.

Reportan la muerte de “El Andy” durante operativo en Manzanillo, Colima

Como resultado de trabajos de inteligencia naval, la Secretaría de Marina informó que fue abatido “El Andy”, objetivo prioritario y presunto generador de violencia en la comunidad de Manzanillo.

Abaten a “El Andy”, objetivo prioritario y presunto generador de violencia en Manzanillo (Especial)

Durante recorridos de vigilancia en Campo Verde, elementos de la Marina ubicaron a un sujeto con arma de fuego. Al intentar detenerlo, este comenzó a atacar a los agentes, quienes repelieron el fuego.

En medio de la defensa de los elementos de la Marina, “El Andy” resultó gravemente herido y recibió atención médica prehospitalaria; sin embargo, fue declarado sin signos vitales.

En el lugar de los hechos, los elementos de seguridad aseguraron un arma corta calibre 9 mm y una motocicleta, objetos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

Cabe mencionar que “El Andy” era señalado de ser el presunto líder del Cártel de Sinaloa en Manzanillo y se le vinculaba con varios delitos como:

Homicidio

Extorsión

Trasiego de drogas

La dependencia señaló que el abatimiento de “El Andy” forma parte de la estrategia de seguridad Operación Baluarte, implementada desde marzo 2026, y que ha dejado 766 personas detenidas en Colima.