La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el detector de mentiras de hoy 12 de marzo de 2025 a cargo de Infodemia; esto durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Miguel Elorza Vásquez es titular de la sección Detector de Mentiras, ejercicio en el que se busca desmentir y exhibir información falsa publicada en medios de comunicación y en redes sociales por opositores a la denominada Cuarta Transformación.

La edición de hoy se destinó a mostrar falsas narrativas injerencistas que señalan falsos resultados en la estrategia de seguridad del Gobierno de México, así como la legitimación de expropiaciones que nunca existieron, “e ignoran el ecocidio producido en Playa del Carmen”, señaló Miguel Elorza Vásquez.

Los 7 puntos que se abordaron hoy 12 de marzo son:

Hoy 12 de marzo, en el primer punto del Detector de mentiras, Miguel Elorza Vásquez señaló como falsa información difundida por TV Azteca, donde se afirmó que México es territorio del narcotráfico porque el Gobierno ignoró el combate contra el crimen organizado.

“La verdad no peca pero incomoda porque México está convertido en un territorio narco, pero lo cierto es que el gobierno mexicano siempre ignoró una de las pirncipales preocupaciones de Estados Unidos, de su principal socio comercial: Combatir al crimen organizado”.

Infodemia explicó que esta afirmación es mentira, ya que del 1 de octubre de 2024 al 9 de marzo de 2025, el Gobierno de México detuvo a 14 mil 217 personas por delitos de alto impacto, entre ellos a:

Además, Miguel Elorza Vásquez precisó que se han asegurado:

Dichos resultados fueron reconocidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 6 de marzo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El anuncio fue publicado en la cuenta de Trump de Truth Social luego de la llamada telefónica que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que, por los resultados en el combate al crimen organizado, se acordó la suspensión de aranceles a productos mexicanos.

En otros temas, el Detector de mentiras señaló como falsa información difundida por Proceso, donde se afirmó que el Gobierno de México expropió terrenos de la empresa Calica en Playa del Carmen, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Infodemia explicó que esta información es mentira, ya que el Gobierno de México no expropió los terrenos de Calica, sino que en septiembre de 2024 declaró como “área natural protegida” un polígono de más de 53 mil hectáreas de la Península de Yucatán que incluye los terrenos sobre los cuales está la mina de cielo abierto de Vulcan Materials.

Sin embargo, Miguel Elorza Vásquez preció que durante 38 años, la empresa devastó mil 200 hectáreas de selva, extrajo más de 5.4 millones de toneladas de piedra caliza, contaminó el agua, secó cenotes y desvió ríos subterráneos afectando a 942 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción.

El Detector de mentiras de hoy 12 de marzo también aseguró que el Gobierno de México no acarreó asistentes a la Asamblea Informativa del 9 de marzo, encabezada por Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Dicha información fue difundida por el periodista Raymundo Riva Palacio y el comediante Chumel Torres, entre otras cuentas de redes sociales, quienes señalaron la existencia de camiones en las inmediaciones del Zócalo a unas horas del mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo.

También el periodista Carlos Loret de Mola se sumó a estos señalamientos en su espacio de Latinus:

Sin embargo, Infodemia señaló esta información como falsa al explicar que más de 350 mil personas asistieron a la Asamblea Informativa encabezada por la presidenta Claudia Shienbaum, muchas de ellas, se organizaron y se trasladaron desde sus lugares de origen hacia la CDMX en autobuses, los cuales fueron estacionados en las inmediaciones del Zócalo.

“La presencia de autobuses no significa un acarreo”

“¿Qué quiere decir acarreo? Que a la gente le des dinero o algo a cambio de asistir a un evento. A eso se le llama acarreo o forzarlos porque te voy a correr o te voy a no sé qué si no vas al evento. El pueblo de México ya está muy consciente como para regresar a esas prácticas. Entonces el que haya autobuses no quire decir que haya personas que vinieron en contra de su voluntad".

Claudia Sheinbaum