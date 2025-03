La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el detector de mentiras de hoy 19 de marzo de 2025 a cargo de Infodemia; esto durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Miguel Elorza Vásquez es titular de la sección Detector de Mentiras, ejercicio en el que se busca desmentir y exhibir información falsa publicada en medios de comunicación y en redes sociales por opositores a la denominada Cuarta Transformación.

La edición de hoy se destinó a señalar información falsa sobre la reforma al Poder Judicial, entre otros temas referentes a Estados Unidos y Donald Trump.

Los 4 puntos que se abordaron hoy 19 de marzo son:

Hoy 19 de marzo, el primer punto del Detector de mentiras señaló como falsa información difundida por el Partido Acción Nacional (PAN), el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, el ex consejero del INE, Ciro Murayama y el periodista Max Kaiser, quienes afirmaron que las elecciones Poder Judicial 2025 no serán universales.

“Por primera vez en 30 años, el voto no será universal ni directo, el voto no será libre y no será contado por los ciudadanos”.

Max Káiser