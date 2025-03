La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el detector de mentiras de hoy 26 de febrero de 2025 a cargo de Infodemia; esto durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Miguel Elorza Vásquez es titular de la sección Detector de Mentiras, ejercicio en el que se busca desmentir y exhibir información falsa publicada en medios de comunicación y en redes sociales por opositores a la denominada Cuarta Transformación.

La edición de hoy se destinó a señalar discursos injerencistas de periodistas como Raymundo Riva Palacio, Jesús Silva Herzog y Leo Zuckermann, entre otros; esto en el marco de la imposición de aranceles del 25 por ciento que Estados Unidos implementó a las exportaciones de México.

Los 7 puntos que se abordaron en el Detector de mentiras de hoy 5 de marzo son:

Hoy miércoles 5 de marzo, en el primer punto del Detector de mentiras, se señaló como falsa información difundida en redes sociales, donde se viralizó un video hecho con inteligencia artificial en el que, supuestamente, Claudia Sheinbaum invitó a la población a invertir en Pemex.

Sin embargo, Infodemia explicó que este dato es mentira ya que los videos con las afirmaciones anteriores fueron creados a través de aplicaciones en internet que permiten la técnica deep fake.

En otros temas, el Detector de mentiras de hoy 5 de marzo señaló como falsa cierta información difundida por un medio apócrifo con el logotipo de El Universal, donde se afirmó que Claudia Sheinbaum anunció un programa de inversión en monedas digitales.

No obstante, Infodemia explicó que se trata de otra mentira ya que la publicación que circula en Facebook es un gancho que dirige a un sitio apócrifo de El Universal para realizar fraudes; en la publicación se asegura que que la presidenta de México respondió a las amenazas arancelarias de Estados Unidos con el lanzamiento de un programa federal en monedas digitales.

En ese sentido, se hizo énfasis en que Claudia Sheinbaum no ha presentado ningún programa de este tipo.

Hoy 5 de marzo, el Detector de mentiras también señaló como falsa información difundida por el diario Reforma, y por los periodistas Raymundo Riva Palacio, Humberto Blizzard y Jesús Silva Herzog, quien tituló su columna para Reforma como “El fin de los abrazos”.

“Cómo les ha dolido el señalamiento de que Claudia Sheinbaum violó la ley expulsando a 29 narco a Estados Unidos. Dicen que no violó nada. Me encantaría leer lo que argumentan de porqué Andrés Manuel López Obrador tampoco violó la ley por no enviar a capos de cárteles contra quienes podía haber hecho lo mismo”.

Raymundo Riva Palacio