Reportan que la gripe aviar H5N1 se está extendiendo globalmente lo que ha generado una preocupación en la infección de aves y otros mamíferos.
Este virus altamente patógeno de la influenza A se mantiene bajo vigilancia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Aunque su transmisión es baja en humanos, esta gripe aviar H5N1 puede causar la muerte.
H5N1: síntomas en humanos, características y por qué está bajo vigilancia internacional
La gripe aviar H5N1 es un subtipo altamente patógeno (HPAI) del virus de la influenza A que pertenece a la familia Orthomyxoviridae.
HPAI quiere decir que este virus es sumamente contagioso y causa una enfermedad grave con una alta mortalidad en aves.
Este afecta a aves acuáticas silvestres, aves de corral y otros mamíferos, y en casos particulares hasta humanos aunque de una manera muy baja.
Aunque la tasa de letalidad en humanos por el virus del H5N1 ha sido históricamente alta, superando el 50% de los casos reportados a nivel mundial desde 2003.
Los síntomas en humanos se manifiestan como una influenza mayor con:
- Fiebre alta generalmente más de 38 grados centígrados
- Síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta y dificultad para respirar
- Conjuntivitis (inflamación de la membrana del ojo)
- Síntomas gastrointestinales (diarrea, vómitos) en las etapas tempranas, que son más comunes en el H5N1 que en la influenza estacional
- Neumonía grave y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), que pueden conducir a la muerte
Este virus de la gripe aviar de H5N1 se mantiene bajo vigilancia internacional porque el contagio se ha extendido a otros animales como zorros, visones, osos, leones marinos y hasta el ganado vacuno, al menos en Estados Unidos, por lo que se teme que pueda mutar e ir adaptando a otros mamíferos.
También existe temor internacional por los contagios con el ganado vacuno debido a la cercanía que existe con los humanos, sin embargo los países tiene reservas de vacunas y planes de emergencia ante una posible pandemia en los subtipos de H5N1 conocidos.