Por recientes brotes de gripe aviar H5N1, Estados Unidos se ha puesto en alerta; aquí te decimos cuáles son los síntomas de esta enfermedad.

Este miércoles 18 de diciembre, el gobierno de California ha declarado estado de emergencia en el estado por brotes de gripe aviar H5N1.

¿Vives o viajaste a California? Estos son los síntomas de la gripe aviar H5N1, 16 entidades de Estados Unidos han reportado al menos un caso.

Gripe aviar (EFE)

Gripe Aviar H5N1: Estos son los síntomas de esta enfermedad que tiene en alerta a Estados Unidos

Desde marzo de 2024, Estados Unidos ha reportado casos de gripe aviar H5N1, incluso en California, que se mantiene en estado de alerta, se dio un contagio de esta enfermedad en un menor de edad.

Es más común que la gripe aviar H5N1 se contagie entre animales, principalmente aquellos que habitan en granjas o criaderos, sin embargo, los humanos no están exentos de contagiarse.

Aquí te decimos cuáles son los principales síntomas de la gripe aviar H5N1.

Fiebre

Escalofríos

Enrojecimiento o irritación de los ojos

Tos

Dolor de garganta

Secreción o congestión nasal

Dolores musculares o corporales

Dolores de cabeza

Cansancio o fatiga

Si bien es cierto que estos síntomas pueden indicar muchas enfermedades, es importante que te mantengas alerta si estuviste cerca de animales con gripe aviar H5N1.

Uno de los síntomas de la gripe aviar es la fiebre. (Matteo Fusco / Unsplash)

Gripe Aviar H5N1: Esto debes hacer para evitar que te contagies

En junio de 2025, se reportaron algunos brotes de gripe aviar en México, sin embargo, esto no fue de alerta de salud nacional y no hubo defunciones.

Sin embargo, es necesario seguir algunas medidas de protección para evitar contagios de esta enfermedad; aquí te decimos cuáles son: