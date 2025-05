Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, se presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) ante una supuesta demanda en su contra.

La madre buscadora dijo que esperaría al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para solicitarle información sobre publicaciones en redes sociales que hacen referencia a dicha denuncia en su contra, que en realidad sería una campaña de bots.

Ceci Flores dijo que sería mejor que usen los recursos de la campaña de bots para la búsqueda de sus hijos y otras personas desaparecidas.

La líder de Madres Buscadoras de Sonora dijo que no se esconde y que siempre se presentará donde sea requerida, de la misma manera que se presenta con resultados positivos tras búsquedas en campo.

“Hay en redes sociales un video que está circulando donde tengo denuncias en mi contra. Yo no quiero que gasten recursos en buscarme a mi, por eso me vengo a presentar porque los recursos que quiero que gasten son en mis desaparecidos… cualquier cosa que tenga que ver con mi situación legal quiero que me la notifiquen”

Ceci Flores