Dante Delgado, ex dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), asegura que Morena es como los nazis de Adolf Hitler y la dictadura de Hugo Chávez.

En medio de la renovación de la dirigencia nacional del partido naranja, su ex dirigente dio unas polémicas declaraciones al comparar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el partido Nazi de Hitler en Alemania, previo a la Segunda Guerra Mundial.

Pero no sólo recordó a la Alemania Nazi de Hitler, sino que también comparó a Morena con la llamada dictadura de Hugo Chávez en Venezuela.

Frente a la prensa que cubría la renovación de la dirigencia nacional de MC, Dante Delgado dio su visión respecto a su partido, y de México, pero no olvidó mencionar a Morena.

Por lo que le quiso recordar a Morena la historia del partido Nazi en Alemania, por las supuestas similitudes que tuvieron al ascender al poder de un país.

Pero una vez en el poder, el partido Nazi tomó la decisión de abolir a todos los partidos políticos de oposición.

“Yo sólo les quiero recordar que Hitler cuando llega con su partido, primero inicia con 3 por ciento, llega a 18 y se consolida con el 37 por ciento y después toma la decisión de abolir a todos los partidos políticos” Dante Delgado, ex dirigente nacional de MC

De igual forma recordó a Hugo Chávez, quién estuvo bajo el poder de Venezuela por más de 13 años, y llegó como un partido emergente frente a dos fuerzas tradicionales y que también tomó la decisión, una vez que llegó poder político, de anular a los otros partidos.

“Y Chávez en Venezuela que llega con un partido emergente frente a dos fuerzas tradicionales que operaban en Venezuela y toma la decisión prácticamente de desmantelar a los partidos” Dante Delgado, ex dirigente nacional de MC

Dante Delgado también compara a Morena con Daniel Ortega de Nicaragua

Pero las comparaciones de Dante Delgado hacia Morena no sólo fueron con el partido Nazi de Hitler en Alemania y Hugo Chávez en Venezuela, sino que también nombró a Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua.

Quién también logró llegar al poder y finalmente erradicó a todos los partidos, como en los otros países donde un partido tuvo el poder único.

Con estos ejemplos, Dante Delgado dijo que esperaba que Morena no tuviera la tentación de hacer lo mismo porque va a tener a mucha gente enfrente y afirmó a Morena que debe de tener la absoluta seguridad de que él también va a seguir en el frente.