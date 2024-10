Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, confirmó padecer cáncer de estómago y estar sometido a tratamiento; el dirigente explicó que fue por este motivo que le hicieron una cirugía en agosto de 2024.

El anuncio de Dante Delgado se dio el 20 de octubre en reunión con integrantes de Movimiento Ciudadano en Xalapa, Veracruz, donde explicó que luego de su operación y de haberse sometido a tratamiento de quimioterapias, fue dado de alta por un médico.

En ese marco, cabe recordar que Dante Delgado informó el 21 de agosto que pasó por diferentes revisiones médicas debido a sus “antecedentes familiares de enfermedades relacionadas con el cáncer”, razón por la que fue sometido a cirugía y posteriormente dado de alta.

Dante Delgado reveló que padece cáncer de estómago y que se encuentra en tratamiento por esta enfermedad; esto durante la Cuarta Convención Estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, en la cual se llevó a cabo la toma de protesta de Luis Carbonell como dirigente estatal.

En ese contexto, el líder de Movimiento Ciudadano se presentó a la reunión con un cubrebocas que mantuvo durante casi todo el tiempo, hecho por el que expresó disculpas ante su dificultad para hablar pues se dijo aún convaleciente.

“Antes de que me dijera el doctor que tenía un problema de cáncer en el estómago, había programado eventos con la anuencia de la Comisión Operativa Nacional, entonces programamos estar también en una relación familiar el viernes 18, y ahí tener este evento, pero a lo mejor pasar unos días en la tierra a la que ustedes saben que tanto quiero y de la que me había separado tanto. Yo quiero decirles que tuve que estar aquí por un tema familiar el viernes, y por un tema institucional de MC ayer (sábado) en la Ciudad de México, a la convención nacional de mujeres del movimiento, y regresarme hoy a estar con ustedes”

Pese a su diagnóstico, Dante Delgado recordó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2012, cuando el ex presidente abanderó una coalición entre el PRD, el PT y Movimiento Progresista, nombre que después fue sustituido por Movimiento Ciudadano.

La intervención a la que fue sometido el líder del partido naranja se dio el pasado 21 de agosto en un Hospital Médica Sur, razón por la que Dante Delgado agradeció en redes sociales a los doctores que participaron en su operación.

“Quiero reconocer a los médicos Carlos Chan Núñez, Alejandro Alfaro, a su equipo de trabajo, al Hospital Médica Sur y a todo su personal médico y de enfermería, por la atención profesional y humana que me brindaron. Estoy sinceramente agradecido con todos y todas ellas”

“Desde hace varios años me he sometido a constantes revisiones médicas preventivas, debido a antecedentes familiares de enfermedades relacionadas con el cáncer. Derivado del último análisis clínico, los médicos recomendaron realizar una intervención quirúrgica que se realizó con éxito el pasado miércoles 14 de agosto. Me complace informarles a ustedes que el día de ayer fui dado de alta”

Dante Delgado