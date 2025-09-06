Cuitláhuac García Ramírez, titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Senegas), rompió “la austeridad” con una cena en Filomeno Gran Cantina, restaurante de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con un video compartido por el periodista Joaquín López-Dóriga, el también ex gobernador de Veracruz disfrutó de una banda musical a su servicio, que lo complació con temas como “Guantanamera”.

En la mesa de Cuitláhuac García Ramírez se encontraban sentadas otras 6 personas, lo que desató críticas por romper la austeridad y por tratarse del “destacado intelectual de izquierda”.

¿Y la austeridad? Cuitláhuac García la rompió en Filomeno Gran Cantina de CDMX

Una persona que se encontraba al interior del Filomeno Gran Cantina de CDMX, compartió el momento en el que Cuitláhuac García rompió la austeridad que predica la Cuarta Transformación.

El hecho desató críticas entre internautas, quienes recordaron los escándalos de malversación de fondos durante su mandato como gobernador de Veracruz. En contraste, otros señalaron no ver problema en que disfrutara de una cena.

Se sabe que Cuitláhuac García cobra un sueldo bruto de 177 mil 970 pesos al frente del Centro Nacional de Control del Gas Natural, de los cuales recibe de forma neta 123 mil 689 pesos.

En contraste, al gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz se le acusa del desvío de miles de millones de pesos con empresas fantasma, según investigación de Animal Político.