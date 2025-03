La diputada de Morena, María Teresa Ealy, mostró su frustración al rechazo al desafuero de Cuauhtémoc Blanco, quien fue acusado por su media hermana de intento de violación cuando era gobernador de Morelos.

Esto luego de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó que el desafuero era improcedente toda vez que la solicitud carece de elementos y requisitos para ejercer la acción penal.

Ante la decisión de no proceder con el desafuero, la diputada de Morena estalló contra los legisladores y aseveró que no va a legitimar “esta farsa”; además, reclamó la defensa apara “un asqueroso personaje”.

¿Pero qué clase de tomada de pelo es esta? ¿Qué circo está montando el diputado Cuauhtémoc Blanco ahora? porque esto no es otra cosa más que un insulto a la inteligencia de todas y todos los ciudadanos. Una burla descarada para quienes aún creemos en un mínimo de legalidad y decencia en este país...Y no cuenten conmigo para legitimar esta farsa.”

La diputada de Morena María Teresa Ealy aseguró que, con la decisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, se está sepultando la posibilidad de justicia, así como la defensa del estado de Derecho en México.

Además, criticó la decisión a favor de Cuauhtémoc Blanco como una forma de “blindar a un asqueroso personaje”, pues con el rechazo al desafuero, el diputado no podrá ser juzgado.

“Yo no vine aquí a celebrarles, celebrarles simulaciones de justicia porque no las hay. Vine aquí a recordarle a cada una de ustedes que el poder que ocupan se debe a la gente y hoy están traicionando a esa gente que los eligió. Si permiten que esto quede así, que esto quede impune, no solamente están blindando a un asqueroso personaje, están sepultando cualquier posibilidad de justicia en lo que por mucho hemos luchado, nuestro estado de Derecho.

María Teresa Ealy