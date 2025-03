La Fiscalía de Morelos dio a conocer que revisará la investigación que mantiene contra el diputado de Morena y ex gobernador de dicha entidad, Cuauhtémoc Blanco, con la finalidad de encontrar posibles omisiones en el caso.

Esto luego de que el fiscal de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, ordenara a la Visitaduría General y de Asuntos Internos realizar una minuciosa revisión a la carpeta de investigación contra Cuauhtémoc Blanco.

Cabe recordar que el diputado Cuauhtémoc Blanco libró el desafuero, luego de que la Sección Instructora de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados rechazara la solicitud al indicar que carece de elementos para su integración.

Cuauhtémoc Blanco: Fiscalía de Morelos revisará posibles omisiones en la carpeta de investigación

La Fiscalía de Morelos reveló que llevará a cabo una revisión de la carpeta de investigación contra Cuauhtémoc Blanco, para determinar si existen errores u omisiones en su integración.

De acuerdo con Edgar Maldonado Ceballos, en caso de que sean detectadas anomalías en la carpeta de investigación se iniciará una investigación contra servidores públicos.

Esto con el objetivo de imponer sanciones si se comprueba la existencia de errores, y a su vez si estos fueron cometidos de manera premeditada por algún funcionario para favorecer a Cuauhtémoc Blanco.

La Fiscalía de Morelos aseveró que una vez finalice la revisión presentará nuevamente una solicitud de desafuero, pues insiste en la culpabilidad del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco aún no se salva; diputadas van por su desafuero (Redes Sociales)

Cuauhtémoc Blanco libró el desafuero; Cámara de Diputados rechazó solicitud

La Sección Instructora de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero, ingresada en contra del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco.

Al respecto, Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara Baja, fue el responsable de informar esta decisión conjunta.

Detalló que la petición carece de elementos y requisitos para poder ejercer alguna acción penal, pues no se apega a los protocolos del Ministerio Público para la Investigación de Delitos Sexuales.

De igual forma, no cumple con los requisitos de una investigación técnica y profesional, por lo que no es posible ingresar la solicitud.

Hugo Eric Flores manifestó la Fiscalía de Morelos no investigó en cumplimiento de los principios de lealtad y objetividad, por lo que no existen elementos para desaforar al diputado de Morena y ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.