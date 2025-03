La votación en torno al desafuero de Cuauhtémoc Blanco ha causado una división en Morena en la que los diputados María Teresa Ealy y Enrique Vázquez, están protagonizando un pleito cantado.

Durante la sesión de la Cámara de Diputados del pasado 25 de marzo, la fracción parlamentaria de Morena se dividió entre los que sí querían el desafuero del ex gobernador y quienes terminaron por desecharlo.

La desavenencia se ha agudizado luego la votación en la que el partido y sus aliados, e incluso el PRI, salvaron a Cuauhtémoc Blanco, debido a que un par de legisladores han intercambiado diversas acusaciones.

Pero eso no es lo peor, pues en medio de los señalamientos, los diputados protagonistas del pleito, María Teresa Ealy y Enrique Vázquez, ya se preparan para llevar su conflicto hasta los tribunales.

Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena (Mario Jasso)

María Teresa Ealy vs Enrique Vázquez: Diputados de Morena en pleito por Cuauhtémoc Blanco

La Cámara de Diputados desechó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, debido a que 291 diputados votaron a favor de descartar el proceso que la fiscalía de Morelos pidió ante las acusaciones que pesan contra el ex gobernador.

Los 291 votos que salvaron a Cuauhtémoc Blanco, se impusieron a los 158 votos que el bloque de diputados de la oposición emitió en busca de que el ex futbolista si enfrentara a la justicia.

Sin embargo, entre los 158 votos emitidos en contra del diputado de Morena acusado de intento de abuso sexual, destacaron 25 sufragios que fueron presentados por legisladoras de la misma bancada morenista.

Tras la sesión realizada el 25 de marzo, algunas de las diputadas que no se sumaron a la mayoría de sus compañeros del grupo parlamentario, continuaron expresando su rechazo al descarte del desafuero.

Tal ha sido el caso de María Teresa Ealy, quien ha insistido en criticar que Cuauhtémoc Blanco conserve su fuero, lo cual le ha costado ser víctima de represalias dentro del mismo partido.

Al respecto, la legisladora federal ha denunciado que 4 diputados de Morena, han ejercido diversas acciones para presionarla y atacarla debido al voto que emitió en la sesión del pasado 25 de marzo.

Sin embargo, María Teresa Ealy ha señalado particularmente a Enrique Vázquez, el coordinador de comunicación social de la Cámara de Diputados, por distintas acciones y declaraciones en su contra.

Incluso, al acusar que ha sido víctima de difamaciones, descalificaciones, ataques y hasta insultos, María Teresa Ealy afirma que Enrique Vázquez ha ejercido violencia política en razón de género.

María Teresa Ealy se pronuncia contra decisión de no desafuero a Cuauhtémoc Blanco (Eduardo Díaz / sdpnopticias.com)

María Teresa Ealy vs Enrique Vázquez: Diputada de Morena denunciará a su compañero

Debido a los actos de violencia política de género que su compañero en Morena, Enrique Vázquez ha ejercido en su contra, María Teresa Ealy ya dio a conocer que va a presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Entrevistada en el noticiario radiofónico de Azucena Uresti del viernes 28 de marzo, la diputada de Morena señaló que va denunciar tanto a Enrique Vázquez, como a Sandra Anaya Villegas y Damaris Silva.

Lo anterior debido a que ha señalado que los legisladores morenistas, han incurrido en uso indebido de recursos públicos con fines políticos y personales para atacarla y generar una campaña en contra de su persona.

Tras lo advertido por su compañera de bancada, Enrique Vázquez ya respondió y se dijo totalmente listo para responder a la denuncia por política, ya que aseguró que es inocente de los señalamientos.

De la misma forma, Enrique Vázquez ha respondido a las acusaciones con más ataques contra su compañera, pues asegura que María Teresa Ealy ha divido a Morena no solo en la votación del desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

María Teresa Ealy (@MaTeresaEalyMx / X)

María Teresa Ealy vs Enrique Vázquez: Diputado afirma que su compañera ha ido contra Morena no solo en desafuero de Cuauhtémoc Blanco

El desafuero de Cuauhtémoc Blanco dividió a Morena, pues ha sido motivo de un enfrentamiento entre María Teresa Ealy y Enrique Vázquez que ya estaría escalando hasta los tribunales.

Pero eso no es lo peor, debido a que durante la entrevista, Azucena Uresti evidenció que las acusaciones que Enrique Vázquez contra María Teresa Ealy son totalmente falsas.

Así quedó de manifiesto debido a que Enrique Vázquez aseveró que su compañera ha ido en contra Morena y de la misma presidenta Claudia Sheinbaum en otros asuntos y no solo en desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

Cuestionado sobre ello, el legislador federal aseveró que María Teresa Ealy no siguió la sugerencia que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum, en la pasada votación sobre la reforma contra el nepotismo.

Enrique Vázquez sostuvo que la mayoría de integrantes de Morena, votaron a favor de que la reforma contra el nepotismo entrara en vigor desde el 2030 y María Teresa Ealy votó a favor de que fuera desde el 2027.

Pese a ello, Azucena Uresti recordó que Claudia Sheinbaum consideró que lo adecuado era que la reforma comenzara a surtir efectos desde el 2027, es decir que María Teresa Ealy sí siguió la recomendación de la presidenta.

Al ser evidenciado por la falsedad de su señalamiento, Enrique Vázquez buscó salirse del tema al lamentar que la diputada de Morena use de manera inadecuada “la bandera” de la violencia política de género.

No obstante, fue exhibido una vez más debido a que no pudo rechazar que las declaraciones que ha hecho, no puedan ser consideradas como un acto de violencia política en razón de género.

Por tal motivo, Enrique Vázquez se dijo dispuesto a retirar las dichos en los que insinuó que María Teresa Ealy ha sido víctima de violencia de género en su nicho familiar, pues admitió que no conoce su vida privada.