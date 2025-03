Las diputadas que integran la Comisión de Igualdad y Género buscarán darle continuidad al proceso de desafuero del legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, acusado por el delito de violación en grado de tentativa.

En un acto de protesta, las legisladoras hicieron un llamado a 251 diputadas de todos los partidos políticos para que voten en contra del dictamen de la Sección Instructora que busca mantener el fuero del ex gobernador de Morelos.

En caso de lograr su cometido, quedaría por sentado que Cuauhtémoc Blanco aún no se salva de la denuncia de abuso sexual que pesa en su contra, presentada por su media hermana Nidia Fabiola Blanco desde 2024.

Cuauhtémoc Blanco (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Cuauhtémoc Blanco aún no se salva; diputadas van por su desafuero por el delito de violación en grado de tentativa

El pasado 21 de marzo de 2025, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó que la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco era improcedente, por lo que se “salvaba” del proceso penal.

No obstante, frente a esta resolución, diputadas de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano de la Comisión de Igualdad y Género advirtieron que convocarán a votaciones para votar en contra de dicho dictamen de la Sección Instructora.

Al explicar los motivos, la presidenta de la Comisión y diputada de Morena, Anais Miriam Burgos, alegó que ella y sus compañeras siempre respaldarán a las mujeres víctimas de violencia.

No obstante, dejó en claro que no serán las diputadas quienes juzguen a Cuauhtémoc Blanco, sino que los delitos de los que se le acusa tendrán que ser juzgados por el propio Poder Judicial.

“No somos nosotras quienes vamos a decidir si es culpable o no, no lo vamos a juzgar nosotras; sin embargo, sí está en nosotras que pueda llegar a esos espacios del Poder Judicial (…) Creo que nosotras debemos de creerle a las mujeres” Diputadas

Pese a lo que determinó la Sección Instructora, Cuauhtémoc Blanco aún no se salva del proceso de desafuero, según advirtieron las integrantes de la Comisión de Igualdad: “Debemos de encaminar a que cualquier diputado del grupo que sea se le quite el fuero y vaya a una investigación”.

Cuauhtémoc Blanco aún no se salva; Diputadas de la Comisión de Igualdad exigen desafuero

Al finalizar la reunión, la diputada de Morena, María Teresa Ealy, expresó que la Comisión de Igualdad no puede aceptar que la Sección Instructora haya decidido que permanezca el fuero de Cuauhtémoc Blanco:

“No podemos permitir que el fuero sea un escudo para evadir responsabilidades, sobre todo cuando hay denuncias graves de violencia contra mujeres. Hoy más que nunca considero que necesitamos estar unidas como comisión, alzar la voz y dejar claro que ningún cargo está por encima de la ley” María Teresa Ealy

También desde Morena, Julieta Vences aseguró que “nadie puede estar por encima de la ley”, añadiendo que el fuero no existe para proteger a quienes cometan un acto ilícito. No obstante, pidió que este tema no se politice.

Por su parte, la panista Ana Balderas opinó que “es lamentable” lo que ocurrió con respecto al caso: “Creo que es muy delicado lo que pasó ayer, nos lastimó, no nada más a mujeres, sino también a hombres, como sociedad , escuchamos que los encargados de realizar las leyes estamos haciendo esto”.