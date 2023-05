¿Cuándo es el próximo puente de mayo? El próximo 15 de mayo se celebra el Día del Maestro y, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) habrá puente.

El calendario de la SEP marca una suspensión de labores docente el lunes 15 de mayo, por lo que habrá un fin de semana largo.

SEP marca puente en mayo por el Día del Maestro

Según lo marcado por el calendario de la SEP, habrá una suspensión de labores el lunes 15 de mayo por el Día del Maestro.

Esta celebración se instauró por decreto presidencial en 1918 como un reconocimiento a la labor docente.

Por ello, este 2023 habrá un último puente por día festivo durante mayo con el fin de semana largo que comprenderá del 13 al 15 de dicho mes.

Cabe destacar que el Día del Maestro no es un día festivo oficial por lo que, si bien los estudiantes de nivel básico no acudirán a las escuelas, se labora de manera normal en los trabajos que no son referentes a la docencia.

Además, si bien ya no hay más días festivos, el último viernes de cada mes se lleva a cabo el Consejo Técnico Escolar, por lo que que el 26 de mayo los alumnos de nivel básico y preescolar no tendrán clases.

¿Cuántos puentes quedan en el 2023?

En este 2023 aún faltan 3 días festivos oficiales; sin embargo no todos serán puentes para los estudiantes y trabajadores en México.

Los festivos oficiales que aún faltan este 2023 son:

sábado 16 de septiembre: Independencia de México

Lunes 20 de noviembre: Revolución Mexicana

Lunes 25 de diciembre: Navidad

Sin embargo, los estudiantes de nivel básico y preescolar tendrán como descanso el 30 de junio por el Consejo Técnico Escolar y las próximas vacaciones de verano que inician el 26 de julio.