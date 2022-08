¿Cuándo es el Cuarto Informe de Gobierno de AMLO? El presidente ya lo reveló y aquí te decimos a qué hora y dónde verlo.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 29 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio detalles de cuándo y a qué hora presentará su Cuarto Informe de Gobierno.

“Va a ser el día primero (de septiembre) pero me equivoqué, no será a las 11, va a ser a las 5 de la tarde y no va a haber mañanera”.

AMLO