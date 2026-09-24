Si tú formas parte del grupo de pensionados del ISSSTE, en esta nota te compartimos quiénes son los beneficiarios y cuáles son las fechas en que recibirán un pago triple.

Este pago se consolidará durante la recta final del calendario anual de la pensión ISSSTE, gracias a la conjunción de tres depósitos distintos para los adultos mayores.

Es importante precisar que no todos los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán pago triple.

De acuerdo con la información, este ingreso está reservado de forma exclusiva para todos los adultos mayores de 65 años o más.

Además de cobrar su beneficio ordinario del ISSSTE, estas personas deberán formar parte del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Cuándo cae el pago triple para adultos mayores en 2026? Fechas de pensión ISSSTE (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Pensión ISSSTE 2026: ¿Cuándo cae el pago triple?

Si formas parte del grupo de pensionados ISSSTE que puede recibir un pago triple, a continuación te compartimos las fechas en las que podrás acudir a retirar tu dinero:

Pago correspondiente al mes de octubre: miércoles 30 de septiembre.

Mes de noviembre: jueves 29 de octubre.

Pago de aguinaldo (1a parte): primera quincena de noviembre.

Mes de diciembre: viernes 27 de noviembre.

En lo correspondiente a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, los beneficiarios recibirán el último pago de 2026 durante el mes de noviembre.

Este es importante recordar que se entrega confirme a la letra inicial del primer apellido, por lo que dependerá de esta para poder contar finalmente con todos tus pagos de pensión 2026.