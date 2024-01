México atraviesa una grave crisis de inseguridad donde ya registró su día más violento en lo que va del año 2024; te damos a conocer las alarmantes cifras en homicidios.

Y es que apenas comenzó el año, el país continuó añadiendo casos brutales de asesinato a los casi 30 mil homicidios que se registraron el año anterior (2023).

A penas el 10 de enero se habían contabilizado más de 650 homicidios en los primeros días de 2024, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin embargo, una nueva jornada violenta desplazó esta fecha y reportó en un sólo día, el número más alto de este delito, ¿cuál fue ese día? Acá te decimos.

Violencia en México no desciende (Omar Martínez Noyola / Cuartoscuro)

¿Cuál ha sido el día más violento en México de 2024?

El lunes 29 de enero de 2024 fue el día más violento en lo que va del 2024, donde se registraron 91 homicidios dolosos en México, según información de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revelada en su reporte diario de víctimas de asesinatos.

De acuerdo con el informe de seguridad de la SSPC, estos fueron los estados con mayor número de homicidios durante el día 29 de enero:

Veracruz con 15 homicidios

Quintana Roo con 11 homicidios

Estado de México con 8 homicidios

Nuevo León con 6 homicidios

Aunque otras entidades de México, también sumaron altos número de asesinatos durante el día más violento, como Guanajuato, Baja California, Chihuahua o Colima.

Cifras de homicidios dolosos (Informe de seguridad de la SSPC)

Además del 29 de enero, el cual fue el día más violento del 2024, otras fechas resonaron por sus alarmantes datos como fue el caso del 7 de enero con 86 homicidios o el 14 de enero con 83.

Cabe destacar que durante los 29 días que han transcurrido en enero de 2024, se contabilizó un promedio de 68.6 homicidios al día, según las cifras de la dependencia a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Cifras de homicidios dolosos (Informe de seguridad de la SSPC)

“México está muy bien”, asegura AMLO al defender estrategia de seguridad

La estrategia de seguridad que ha mantenido el gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha sido una de las más criticadas ante el aumento de cifras de homicidios, sin embargo, el presidente de México asegura que el país “está muy bien”.

Lo anterior fue afirmado por el titular del Ejecutivo Federal durante su conferencia matutina presidencial del día 30 de enero, donde trajo a colación su discusión con el periodista Jorge Ramos en torno a las cifras de violencia.

Es importante recordar que durante el pleito por los número de asesinatos, feminicidios y otros delitos, Jorge Ramos acusó que la gestión de AMLO ha encapsulado la violencia debido a su estrategia de seguridad fallida.

Mientras que el mandatario señaló que los homicidios se han reducido 20 puntos durante su sexenio, pese a lo hoy revelado por la SPPC, donde el 29 de enero cerró como el día mas violento del 2024.

“Ayer que vino el señor Jorge Ramos; México de los peores países en violencia, no, no, (...) la tragedia está, y lo digo con todo respeto, en donde usted vive, no en México”, sostuvo AMLO durante su rueda de prensa en Palacio Nacional.