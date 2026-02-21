El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE admitir la queja para que Construyendo Sociedades de Paz no utilice las siglas (CSP) iniciales de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De momento, Construyendo Sociedades de Paz no se ha pronunciado sobre la resolución del TEPJF, sin embargo, ya había enviado un escrito al Instituto Nacional Electoral (INE) para cambiar su nombre.

TEPJF ordena a Construyendo Sociedades de Paz usar nombre completo a espera de resolución del INE

En sesión hoy sábado 21 de febrero, el TEPJF emitió como medida cautelar a Construyendo Sociedades de Paz no utilizar sus siglas hasta que el INE emita un pronunciamiento sobre su uso.

Esto debido a que Construyendo Sociedades de Paz sigue en proceso de convertirse en partido político y el TEPJF apuntó, las siglas forman parte de la identidad y referente a afiliaciones.

La decisión del TEPJF se refiere a revocar la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE el cual rechazó el recurso presentado por la presidenta, por uso de las sigla CSP.

El Tribunal Electoral señaló que la UTCE no fue exhaustiva y se limitó a un análisis de tipicidad formal sin evaluar posibles afectaciones a derechos de terceros, así como principios de legalidad.

Esto fue mencionado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien destacó la necesidad de que el INE se pronuncie en la vía que estime procedente pero incluirá las medidas cautelares del TEPJF.