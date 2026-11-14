La organización ambientalista Conibio Global alertó sobre los posibles daños que los restos del cohete Starship, de Elon Musk, podrían ocasionar a la fauna marina y a los ecosistemas del Golfo de México.

En medio de su octava manifestación pacífica en aguas de Tamaulipas, Conibio Global advirtió sobre las posibles consecuencias ambientales que traería las operaciones aeroespaciales de SpaceX.

Conibio Global alerta por daño a la fauna marina derivada de pruebas de Starship

Elías Ibarra, integrante de Conibio Global, explicó que su protesta busca visibilizar los riesgos que representan las operaciones de SpaceX para los ecosistemas marinos, las comunidades pesqueras y los habitantes de la región.

Conibio Global alerta por daño a la fauna marina derivada de pruebas de Starship (Captura de pantalla)

Conibio Global señaló que, con anterioridad, ya se han registrado explosiones de propulsores en aguas cercanas a México, lo que habría provocado afectaciones por explosiones sónicas, vibraciones y caída de fragmentos metálicos.

La organización aseguró que ya se han encontrado tortugas, delfines y manatíes muertos por la caída de residuos de cohetes, además de denunciar una disminución de 60% en la actividad pesquera de las comunidades cercanas.

Asimismo, Conibio Global advirtió que habitantes de la zona norte de México han reportado la caída de fragmentos de acero inoxidable sobre sus viviendas, situación que representa un riesgo para la población.

Ante esta situación, Conibio Global hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que las autoridades mexicanas intervengan y atiendan la situación de la contaminación marina por los proyectos de SpaceX.

Conibio Global sostuvo que su protesta busca defender la soberanía nacional y exigir medidas para evitar que las costas mexicanas reciban residuos derivados de los lanzamientos espaciales, como el Starship.