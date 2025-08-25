SpaceX, empresa de Elon Musk, suspendió el décimo lanzamiento de prueba de su cohete Starship este domingo 24 de agosto.

El motivo fue para solucionar problemas técnicos que se presentaron con los sistemas terrestres, señaló SpaceX.

Este décimo lanzamiento estaba programado para este 24 de agosto a las 18:30 horas tiempo del sur de Texas donde se encuentra la base de la compañía de Elon Musk, sitio en el que también se presentaron protestas de ambientalistas ante la basura que ha generado en ocasiones anteriores.

“Se pospone el despliegue del décimo vuelo de Starship programado para hoy para permitir tiempo para resolver un problema con los sistemas en tierra” SpaceX

SpaceX cancela lanzamiento de Starship de última hora

El comunicado salió prácticamente de última hora, en el mismo momento en el que iba a ser lanzado el cohete, por lo que cayó de sorpresa.

Algunos seguidores estaban pendientes de la transmisión en vivo que se iba a hacer sobre el lanzamiento del cohete de Starship.

La fecha en la que se va a realizar este décimo lanzamiento no se ha confirmado y cabe recordar que en este año ya van tres lanzamientos que terminaron en pérdida del cohete.

Cabe recordar que en el lanzamiento más reciente hubo un rápido desmontaje imprevisto del cohete tan solo una hora después de despegar de la base.

Ante ello se hicieron modificaciones al nuevo modelo del cohete de SpaceX en busca de conseguir una versión final de Starship.

Starship será el cohete de importantes misiones en el espacio

Cabe recordar que Starship busca que la nave lleve humanos a Marte como principal objetivo.

Además de que ha sido elegida para la misión Artemis III la cual busca que el hombre regrese en la luna, misión programada para 2027.

Starship es el vehículo de lanzamiento más grande y poderoso que se ha construido hasta el momento el cual tiene 123 metros de altura.