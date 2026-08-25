El Congreso de Sinaloa definirá hoy 25 de agosto de 2026, al gobernador o gobernadora interina del estado, tras la nueva petición de licencia de Rubén Rocha Moya.

El nombre de Graciela Domínguez es el que toma mayor fuerza para ser la gobernadora interina; actualmente es diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sinaloa define hoy al gobernador interino; Graciela Domínguez toma fuerza para gobernar

Tras la nueva licencia que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, tomó el 22 de agosto por tiempo indefinido, nuevamente abrió la posibilidad a un gobernador interino, siendo el nombre de Graciela Domínguez el más escuchado.

Pero ante la decisión del Congreso de Sinaloa de aplazar la elección del gobernado interino, se cree que será hoy cuando definan quién llevará el cargo.

Con un mensaje desde la presidencia de la Mesa Directa, se ha citado a los diputados de Sinaloa hoy para una Sesión Extraordinaria del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado.

La cita será para las 8:00 am en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo.

Congreso de Sinaloa podría definir al interino para la gobernación. (Especial)

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