La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha alertado por calor extremo en México para este mismo miércoles 20 de mayo en varios estados del país ante los efectos de El Niño y la ola del calor.

Se espera que las temperaturas alcanzarán hasta 45 °C en 14 estados de México esto por el paso de la ola de calor en el país.

Por lo que al mantenerse la onda de calor, las temperaturas máximas que se preven en México serán de:

40 a 45 °C en regiones del noroeste, occidente, sur y Península de Yucatán.

35 a 40 °C en zonas del norte, noreste, centro, oriente y sureste.

30 a 35 °C en entidades del Bajío y centro del país.

Conagua alerta por calor extremo en México; temperaturas alcanzarán hasta 45 °C (Conagua)

Estos son los estados en alerta por calor extremo en México con temperaturas hasta de 45 °C

Serán 14 estados en alerta por calor extremo en México con temperaturas desde los 30º C hasta de 45 °C, por lo que deben tomar precauciones en:

Sinaloa (centro y sur) Morelos (sur) Durango (oeste) Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste) Nayarit (norte y sur) Oaxaca (centro, sur y este) Jalisco (centro, sur y suroeste) Chiapas (norte, centro y oeste) Colima (norte y este) Veracruz (centro) Michoacán (centro y suroeste) Campeche (norte) Puebla (suroeste) Yucatán (oeste)

Conagua alerta por calor extremo en México; temperaturas alcanzarán hasta 45 °C (Conagua)

Conagua invita a tomar precauciones por calor extremo en México

Ante el calor extremo en México por el paso de la ola del calor, la Conagua también ha invitado a tomar precauciones a la ciudadanía pues continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país.

Por ello, la Conagua pide que por calor extremo en México mantenerse hidratados, evitar actividades bajo el sol entre las 11:00 de la mañana y 16:00 de la tarde.

Así como también usar ropa clara, así como se pide prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y animales de compañía.