Si necesitas saber cuántas semanas cotizadas tienes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en esta nota te decimos paso a paso cómo realizar este proceso de manera gratuita.
Lo primero que debes saber es que existen tres formas en las que puedes conocer tus semanas cotizadas en el IMSS:
- Desde la app IMSS Digital
- En la página online del IMSS
- Acudiendo presencialmente al IMSS
En ninguno de los tres casos se te cobrará alguna cuota, pero debes presentar algunos requisitos indispensables para saber las semanas cotizadas como trabajador.
¿Cómo saber cuántas semanas cotizadas tengo en el IMSS? Paso a paso desde la App
La primera opción para tramitar tus semanas cotizadas ante el IMSS es desde la App. Lo único que tienes que hacer es:
- Descargar IMSS Digital
- Iniciar sesión con CURP y Correo Electrónico (crea una cuenta de ser necesario)
- En la pantalla verás varias opciones, da clic en “Consulta de semanas cotizadas”
- Llena la casilla con las letras que aparecen
- Listo, el reporte con tus semanas cotizadas será enviado a tu correo
¿Cómo saber cuántas semanas cotizadas tengo en el IMSS? Paso a paso en línea
El trámite en línea para consultar tus semanas cotizadas está disponible las 24 horas desde cualquier dispositivo con internet.
Para solicitarla necesitas ingresar a la página del IMSS con los siguientes datos:
La constancia con las semanas cotizadas será enviada a tu correo electrónico.
¿Cómo saber cuántas semanas cotizadas tengo en el IMSS? Paso a paso de forma presencial
Si prefieres acudir de forma presencial, debes presentarte en la Subdelegación que te corresponda, en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:30 horas.
Los documentos que se te pedirán, son:
- NSS
- CURP
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, matrícula consular o documento migratorio).
Si tienes dudas, puedes comunícate al:
- Centro de Contacto IMSS: Teléfono: 800 623-2323
- Facebook: IMSS
- X: @IMSS