Columba Jazmín López Gutiérrez expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que asume la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) con “gran amor a la patria”.

Agradezco a nuestra Presidenta Sheinbaum el honor y la confianza para estar al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Asumo esta responsabilidad con gran amor a la patria, por nuestra tierra y por el campo. ¡Sin duda alguna una gran responsabilidad! El campo mexicano enfrenta grandes retos, pero también vive una nueva etapa de transformación. Como dijo el presidente Juárez: la función pública es servir. Y servir al campo es servir a México. Columba López, titular de SADER

En un mensaje difundido en redes sociales, destacó que servir al campo es servir a México y que la política agropecuaria atraviesa una nueva etapa de transformación.

Su designación marca un hito histórico al ser la primera mujer en dirigir la dependencia, en relevo del doctor Julio Berdegué Sacristán.

Columba López, un perfil de experiencia y territorio

El nombramiento de Columba López Gutiérrez marca un hito histórico al ser la primera mujer en dirigir la SADER.

Su perfil combina la formación técnica como Ingeniera Agrónoma por la UAM Xochimilco y agroecóloga con más de 30 años de experiencia, con una sólida trayectoria en la administración pública.

Antes de este relevo, se desempeñaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar.

Además, cuenta con experiencia previa dentro de la propia SADER y lideró la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México (CORENA) entre 2018 y 2024.

Transición estratégica en el gabinete de Sheinbaum

Este movimiento se da en sustitución de Julio Berdegué Sacristán, quien deja la secretaría para asumir un rol de asesoría y coordinación en temas agroalimentarios internacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum le ha encomendado la tarea estratégica de proteger los intereses del campo mexicano frente a los socios comerciales de Norteamérica en el marco de la próxima revisión del T-MEC.