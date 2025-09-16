La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por la distribución de condones falsificados; aquí te decimos cómo detectarlos.

De acuerdo con la Cofepris, se trata de una caja de 9 condones (de látex), los cuales fueron comercializados de manera pirata bajo la marca Sico Invisible.

La alerta surge luego de que la empresa RB Health México detectara un lote de dicho producto en el mercado, el cual manifestó no fue distribuido bajo ningún parámetro por la marca.

Cofepris alertó por condones falsificados: así puedes detectarlos

La Cofepris activó una alerta sanitaria, luego de que fuera detectado un lote de condones falsificados en el mercado, por lo que esto representa un gran riesgo para la salud.

Las autoridades puntualizaron que se trata de producto pirata, distribuido en presentación de 9 condones de la marca Sico Invisible con las siguientes características:

número de lote 100623558

fecha de caducidad del 2026/09

Cofepris advirtió que se desconoce los materiales de fabricación de dichos condones, por lo que no se puede garantizar que cumplan con todas las normativas de salud.

Además, también se desconoce si puede contener materiales que resulten dañinos para la piel, máxime que no se garantiza que cumplan con su función de método anticonceptivo.

¿Qué hacer si detectas o compras condones falsificados?

La Cofepris lanzó un llamado a la ciudadanía para que, en caso de que compre Sico Invisible, en su presentación de 9 condones, revisar la información que compartimos en esta misma nota.

En caso de detectar que se trate de una caja de condones falsificados, comunicarse inmediatamente con las autoridades y evitar hacer uso de este producto.

Asimismo, Cofepris llamó a Farmacias y otros centro de venta de este producto a revisar su inventario, con la finalidad de que, si se detecta el lote pirata, retirarlo inmediatamente del mercado.