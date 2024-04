Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y PVEM a la Presidencia de la República, rechazó un petición para sacar a Jorge Álvarez Máynez del segundo debate presidencial, contemplado para el domingo 28 de abril en la Ciudad de México (CDMX).

A menos de dos meses de las elecciones 2024, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), reapareció en la convesación pública, pues propuso dejar fuera del segundo debate presidencial al candidato de Movimiento Ciudadano (MC).

“Podríamos tener mejores formatos de debate, sí. Pero requeriría darle más poder a los moderadores, que sean verdaderamente verdugos de los candidatos”, dijo el expresidente del IFE en entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega.

En ese sentido, dijo que lo mejor sería que Jorge Álvarez Máynez quedase fuera del debate presidencial para las elecciones 2024, ya que:

Claudia Sheinbaum respondió a la afirmación de Luis Carlos Ugalde, quien fue el encargado de legitimar las elecciones de 2006, en las cuales Felipe Calderón resultó ganador por medio de un fraude en contra del Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Claudia Sheinbaum reaccionó a la propuesta de sacar a Jorge Álvarez Máynez del segundo debate presidencial, lanzada por Luis Carlos Ugalde. Sin embargo, la candidata de Morena dijo no estar de acuerdo con la idea del expresidente del IFE.

“No, no, no, no, no. No estoy de acuerdo, son tres partidos o dos coaliciones y un partido político que están participando en la elección y tienen que participar los tres o tenemos que participar los tres”

Claudia Sheinbaum