A Claudia Sheibaum y Salma Hayek las une la defensa de los migrantes y por ello la presidenta resaltó los mensajes de la actriz en redes sociales en defensa de los trabajadores mexicanos y latinos que sostienen la economía de Estados Unidos.

Durante su conferencia mañanera de este 25 de abril, Claudia Sheinbaum se refirió al video de Salma Hayek del 8 de abril publicado como reel de Instagram donde aclaró que los migrantes sí pagan impuestos y con ello sostienen a la economía de Estados Unidos.

La actriz señaló que está circulando información falsa, por lo cual es necesario analizar los datos duros.

“Hubo un video que sacó la actriz Salma Hayek hace poco, también muy bueno la verdad, de reivindicación de todos los latinos que están trabajando en Estados Unidos y cómo los migrantes van a trabajar por necesidad y que no se les debe criminalizar... sostienen en una buena parte la economía de Estados Unidos” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum y Salma Hayek coinciden que migrantes en Estados Unidos formarían la quinta economía del mundo

Salma Hayek detalló en su video que si los migrantes mexicanos y latinos formaran un país serían la quinta economía del mundo.

Como lo ha dicho Claudia Sheibaum en otros momentos, Salma Hayelk ha recordado que los migrantes pagan impuestos en Estados Unidos independientemente de su situación migratoria, lo cual desconocen los estadounidenses.

Destacó los datos oficiales de 96 mil millones de dólares que los migrantes aportan al Sistema de Seguridad Social y Medicare.

Claudia Sheinbaum y Salma Hayek en defensa de migrantes en Estados Unidos (Especial )

La actriz veracruzana recordó que en 1996 se abrió la inscripción para que los migrantes mostraran solvencia moral mediante la disposición a pagar impuestos en el país que trabajan.

A partir de ello, los migrantes accedieron su Numero de Identificación Personal de Contribuyente (ITIN), del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Este ITIN se puede usar aunque las personas no tengan número de seguridad social, el cual les permite cumplir con sus obligaciones fiscales.

Salma HaHayek resaltó en su video de Instagram que los migrantes latinos son más exitosos como empresarios y que esa comunidad tiene una tasa de crecimiento que supera a China.

Claudia Sheinbaum y Salma Hayek no sueltan el tema de los migrantes

Claudia Sheinbaum anunció que va a volver a invitar a activistas méxico-estadounidenses que rescatan el valor de los migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos.

No obstante, dijo que cada vez más mexicanos en Estados Unidos tienen documentos y que la migración de mexicanos a ese país ha disminuido, pero que ello no significa que no se trabaje en defensa de ellos.

Claudia Sheinbaum se solidariza con trabajador discriminado en Mazatlán y pide acabar con el racismo y clasismo en México

Claudia Sheinbaum se pronunció por la defensa de los mexicanos en el país y en el exterior, por la eliminación de conductas racistas y clasistas porque algunos mexicanos aún discriminan a otros de sus condicionales.

En ese sentido se solidarizó con el albañil que fue discriminado en Mazatlán, Sinaloa, mientras comía a las afueras de la casa de un hombre que lo corrió.

Aunque inicialmente se dijo que era extranjero, posteriormente se ha señalado que es mexicano, pero de cualquier modo ello no ha parado el rechazo social a sus actitudes y malos tratos.