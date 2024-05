Claudia Sheinbuam, candidata de Morena, PT y PVEM a la Presidencia de la República, respondió a Xóchitl Gálvez y aclaró que es “auténtica” y “nadie la entrena”, luego de su participacón en el tercer debate presidecial.

Luego del encuentro con sus contrincantes Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Claudia Sheinbaum no estuvo de acuerdo con Azucena Uresti en entrevista para Grupo Fórmula, pues la periodista concliuyó que el debate fue de “mucho golpeteo y pocas propuestas”.

En sentido, la candidata de Morena se dijo contrariada pues explicó que durante todo el debate presentó sus propuestas:

“Pues no coincido, la verdad. El día de ayer me dediqué prácticamente todo el debate a presentar las propuestas. Por supuesto, mis resultados en la CDMX, resultados del Gobierno de México y la verdad es que no acepte entrar en un debate de calumnias y de mentiras”

Claudia Sheinbaum