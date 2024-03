A 13 días del comienzo de la campaña, la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, se dice más fuerte que nunca.

A pesar del ritmo y la agenda tan apretada que ha mantenido durante los 13 días que llevan desde el inicio de las campañas que terminarán el próximo 29 de mayo, la candidata de la coalición Morena-PT-PVEM asegura que no se ha cansado.

Esto porque es un ritmo que así lo ha decidido Claudia Sheinbaum para poder visitar la mayor cantidad de los 300 distritos electorales federales del país y escuchar las peticiones de las y los mexicanos previo a las Elecciones 2024.

Durante la conferencia de prensa realizada en Progreso, Yucatán, como parte de su gira de campaña hoy, jueves 14 de marzo, Claudia Sheinbaum se dice más fuerte que nunca.

Esto tras ser cuestionada por una periodista acerca del ritmo tan acelerado de campaña que ha adoptado la candidata presidencial, en la que realiza en promedio tres mítines y una conferencia de prensa diarias.

Tan solo este jueves, Claudia Sheinbaum llevó a cabo tres mítines en Tizimín, Progreso y Umán, Yucatán; así como la conferencia donde se le cuestionó sobre su agenda.

A 13 días de campaña, la presidenciable respondió:

No, no me he cansado. Al contrario, más fuerte que nunca.

Claudia Sheinbaum