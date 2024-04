Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de Morena, PT y PVEM, ya respondió al desafortunado comentario de Xóchitl Gálvez por decir que si a los 60 años no tienes patrimonio “eres bien güey”.

Desde Huixquilucan, la candidata Xóchitl Gálvez recordó que en el primer debate fue señalada por tener casa propia, mientras que Claudia Sheinbaum vive en un departamento rentado.

Fue en ese contexto que Xóchitl Gálvez le respondió a Claudia Sheinbaum.

“Por cierto, me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto”

XÓCHITL GÁLVEZ